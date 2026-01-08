"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورًا جديدة من كواليس مسلسله "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما 2026.

ونشر العوضي الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "علي وحياة"، وظهر إلى جانبه الفنانة الشابة سارة بركة.

ولاقت الصور إعجاب واسع من متابعيه ومحبيه، وجاءت أبرز التعليقات: "حياة قلبي ده"، "الأعلى أجرًا وصل"، "هتكسر الدنيا"، "فنان"، "العوضي واحد بس".

يذكر أن أحمد العوضي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه بأنه الفنان الأعلى أجرًا في الوطن العربي، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك".

