بعد تأهل المنتخب المصري لربع النهائي.. محمد سامي: "إحنا الفراعنة وأجمد منتخب"

كتب : نوران أسامة

01:04 م 06/01/2026

المخرج محمد سامي يعلن تحضيره لمسلسلرد كليتي الأهم

علق المخرج محمد سامي على فوز المنتخب المصري وتأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونشر سامي صورة لعلم مصر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "إحنا مصر، إحنا الفراعنة، أكبر بلد عربي وأفريقي، أكبر شعب، أقوى جيش، وأجمد منتخب، بلد الفن والطب والعلم والثقافة، وده علمنا عشانه نموت، 120 مليون على قلب واحد، ومفتاحهم كلمة واحدة مطبوعة في قلوبهم (مصر)".

يُذكر أن اسم المخرج محمد سامي تصدر مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، بسبب تعطل تحضيرات مسلسله الجديد "8 طلقات".

وكان محمد سامي قد كتب تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، قال فيها:"بفكر في قرار مصيري أنا وصديقي جو الخوند مدير المحتوى في يانجو بلاي، وحبيت أشارككم فيه، أنزل مسلسل (8 طلقات) في رمضان ولا بعد رمضان؟".

وأضاف: "خاصة أن المسلسل قصير والسيزون الأول 8 حلقات، بنفكر يكون العرض بعد رمضان ونعرض كل أسبوع حلقتين، وبرضه فكرة رمضان بتلح علينا بشدة، أرجو اقتراحاتكم".

محمد سامي بعد تأهل المنتخب

المخرج محمد سامي تأهل المنتخب المصري لربع النهائي منتخب مصر يفوز على بنين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المخرج محمد سامي على إنستجرام

