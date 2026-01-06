علق المخرج محمد سامي على فوز المنتخب المصري وتأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونشر سامي صورة لعلم مصر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "إحنا مصر، إحنا الفراعنة، أكبر بلد عربي وأفريقي، أكبر شعب، أقوى جيش، وأجمد منتخب، بلد الفن والطب والعلم والثقافة، وده علمنا عشانه نموت، 120 مليون على قلب واحد، ومفتاحهم كلمة واحدة مطبوعة في قلوبهم (مصر)".

يُذكر أن اسم المخرج محمد سامي تصدر مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، بسبب تعطل تحضيرات مسلسله الجديد "8 طلقات".

وكان محمد سامي قد كتب تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، قال فيها:"بفكر في قرار مصيري أنا وصديقي جو الخوند مدير المحتوى في يانجو بلاي، وحبيت أشارككم فيه، أنزل مسلسل (8 طلقات) في رمضان ولا بعد رمضان؟".

وأضاف: "خاصة أن المسلسل قصير والسيزون الأول 8 حلقات، بنفكر يكون العرض بعد رمضان ونعرض كل أسبوع حلقتين، وبرضه فكرة رمضان بتلح علينا بشدة، أرجو اقتراحاتكم".

اقرأ أيضًا:

"ملكة".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار والنجوم يعلقون

قبل عرضه.. رانيا ياسين تروج لشخصيتها في مسلسل "بيت بابا"

قبل عرضه في مصر.. تعرف على تقييم موقع "IMDB" لفيلم "Giant"

بعد تخطي "avatar 3" المليار دولار.. 20 صورة لجيمس كاميرون من كواليس أفلامه