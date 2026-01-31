إعلان

بجوار حمام السباحة.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتب : معتز عباس

08:29 م 31/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كارول سماحة بإطلالة جريئة (1)
  • عرض 3 صورة
    كارول سماحة بإطلالة جريئة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت المطربة كارول سماحة الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بجوار حمام السباحة بأحد الأبراج الشاهقة.

ونشرت كارول مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير لامع، وكتبت: "تحت أضواء المدينة، أختار أن أتألق بطريقتي الخاصة".

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة حلاوة"، "قمر لبنان"، "السلطانة كارول"، "القمر واحدة وبس".

تستعد لطرح أكثر من عمل منها أغنية طمني، الفترة المقبلة، كما أحيت في وقت سابق، حفلتَين غنائيتين في أمستردام، ضمن فعاليات مهرجان السوق العربي، الأيام الماضية.

كارول سماحة انستجرام كارول سماحة إطلالة كارول سماحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
حوادث وقضايا

للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
حوادث وقضايا

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لاصطحاب سيدة بالقوة في القاهرة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لاصطحاب سيدة بالقوة في القاهرة
بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو
شئون عربية و دولية

بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة