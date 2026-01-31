بجوار حمام السباحة.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

دنيا سمير غانم بإطلالة شتوية أنيقة تخطف الأنظار في ظهور مميز على "انستجرام"

بعد خطوبتها.. 20 صورة لـ دونا إمام مع نجوم الفن

أحمد شفيق يحتفل بإطلاق "بيبو" و"كلهم بيحبوا مودي" في رمضان 2026

خطفت المطربة كارول سماحة الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بجوار حمام السباحة بأحد الأبراج الشاهقة.

ونشرت كارول مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير لامع، وكتبت: "تحت أضواء المدينة، أختار أن أتألق بطريقتي الخاصة".

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة حلاوة"، "قمر لبنان"، "السلطانة كارول"، "القمر واحدة وبس".

تستعد لطرح أكثر من عمل منها أغنية طمني، الفترة المقبلة، كما أحيت في وقت سابق، حفلتَين غنائيتين في أمستردام، ضمن فعاليات مهرجان السوق العربي، الأيام الماضية.