إعلان

بعد خطوبتها.. 20 صورة لـ دونا إمام مع نجوم الفن

كتب : مروان الطيب

07:57 م 31/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام من كواليس مسلسل مذكرات زوج
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام من مسلسل ملوك الجدعنة
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام من كواليس تصوير مسلسل ريفو 2
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام من إحدى جلسات التصوير (4)
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام من إحدى جلسات التصوير (3)
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام من العرض الخاص لفيلم الحريفة
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام من إحدى جلسات التصوير (2)
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام مع فريق عمل مسلسل فقرة الساحر
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام مع فريق عمل مسلسل ريفو 2
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام من إحدى جلسات التصوير (1)
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام مع الفنانة بسمة
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام مع المخرج سعيد حامد
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام مع علي قاسم من مسلسل فقرة الساحر
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام مع الفنان محمد محمود
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام مع الإعلامي عمرو أديب
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام تتصدر بوستر مسلسل أثينا
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام مع إسعاد يونس
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام تتصدر بوستر الحريفة 2
  • عرض 20 صورة
    بعد خطوبتها.. 20 صورة لـ دونا إمام مع نجوم الفن (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة الشابة دونا إمام بخطوبتها وسط أجواء عائلية، ونشرت صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

ظهرت دونا وهي تستعرض إطلالتها، إذ ارتدت فستان أبيض أنيق خطفت به الأنظار، كما ظهرت في إحدى الصور مع خطيبها وهما يحتفلان بالمناسبة السعيدة.

وشاركت النجم محمد هنيدي بطولة فيلم "مرعي البريمو" عام 2023، كما ظهرت مسلسل "مذكرات زوج" عام 2023 بطولة الفنان طارق لطفي، ومسلسل "ريفو 2" بنفس العام".

تشارك دون تشارك دونا إمام الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "إفراج" وسط نخبة من نجوم الدراما المصرية.

تدور أحداث المسلسل حول عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضا:

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

"صغرت 20 سنة".. داليا البحيري تخضع لعملية تجميل (صور)

دونا إمام خطوبة دونا إمام انستجرام دونا إمام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية
أخبار مصر

تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية

ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
علاقات

ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
زووم

"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
أبو المعاطي زكي يكشف كواليس تتويج منتخب مصر بالثلاثية التاريخية مع حسن
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي يكشف كواليس تتويج منتخب مصر بالثلاثية التاريخية مع حسن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة