بعد خطوبتها.. 20 صورة لـ دونا إمام مع نجوم الفن

احتفلت الفنانة الشابة دونا إمام بخطوبتها وسط أجواء عائلية، ونشرت صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

ظهرت دونا وهي تستعرض إطلالتها، إذ ارتدت فستان أبيض أنيق خطفت به الأنظار، كما ظهرت في إحدى الصور مع خطيبها وهما يحتفلان بالمناسبة السعيدة.

وشاركت النجم محمد هنيدي بطولة فيلم "مرعي البريمو" عام 2023، كما ظهرت مسلسل "مذكرات زوج" عام 2023 بطولة الفنان طارق لطفي، ومسلسل "ريفو 2" بنفس العام".

تشارك دون تشارك دونا إمام الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "إفراج" وسط نخبة من نجوم الدراما المصرية.

تدور أحداث المسلسل حول عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

