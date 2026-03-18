هبوط قوي للذهب عالميا بنسبة 3.1% دون 5 آلاف دولار

كتب : أحمد الخطيب

04:38 م 18/03/2026

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية بنسبة 3.12% خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4851 دولارًا للأونصة، منخفضًا دون مستوى 5 آلاف دولار، وفقًا لآخر تحديث لبيانات بلومبرج.

تقلبات حادة بعد القمة التاريخية

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية يناير الماضي عند 5600 دولار للأوقية، قبل أن تشهد حالة من التذبذب خلال فبراير.

وخلال مارس الجاري، تراوح سعر المعدن الأصفر بين 4900 و5100 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع مجددًا في تعاملات اليوم.

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي

على الصعيد المحلي، انخفضت أسعار الذهب في مصر بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع الهبوط العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4856 جنيهًا للجرام

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 6244 جنيهًا للجرام

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 7285 جنيهًا للجرام

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 8325 جنيهًا للجرام

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

