15 صورة لـ هدى الإتربي من كواليس تصوير مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

كتب - معتز عباس:

07:27 م 31/01/2026
    الفنانة هدى الاتربي
    الفنانة هدى الاتربي_1
    الفنانة هدى الاتربي (1)
    كواليس تصوير كلهم بيحبوا مودي
    جلسة تصوير لهدى الاتربي
    هدى الإتربي (2)
    بالاسود اروع اطلالة لهدى الاتربي
    هدى الإتربي (1)
    هدى الاتربي وميرفت أمين في كلهم بيحبوا مودي_3
    هدى الاتربي وايتن عامر_2
    هدى الاتربي وياسر جلال_5
    هدى الاتربي وميرفت أمين_4
    هدى الاتربي وياسر كلهم في كلهم بيحبوا مودي (1)
    هدى الاتربي وياسر كلهم في كلهم بيحبوا مودي (2)
    هدى الاتربي وياسر كلهم في كلهم بيحبوا مودي
    هدى الاتربي في حفل شاهد

تستعد الفنانة هدى الإتربي للمشاركة في دراما رمضان بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، المقرر عرضه على قناة أبو ظبي وشاشات المتحدة، في دراما رمضان 2026.

كما تشارك هدى الإتربي في الأعمال السينمائية في فيلم "101 مطافي"، وتشارك الفنان رامز جلال بطولة فيلم "بيج رامي" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

شاركت هدى الإتربي في رمضان الماضي، بمسلسل العتاولة الجزء الثاني، وضم العمل عددًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف مصطفى جمال هاشم.

ويخوض ياسر جلال دراما رمضان 2026 بمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"، بطولة ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه

بـ"فستان أبيض".. أحدث ظهور لـ ريهام حجاج والجمهور يعلق (صور)

كلهم بيحبوا مودي هدى الأتربي ياسر جلال مسلسلات رمضان 2026

