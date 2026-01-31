15 صورة لـ هدى الإتربي من كواليس تصوير مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

بعد خطوبتها.. 20 صورة لـ دونا إمام مع نجوم الفن

تستعد الفنانة هدى الإتربي للمشاركة في دراما رمضان بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، المقرر عرضه على قناة أبو ظبي وشاشات المتحدة، في دراما رمضان 2026.

كما تشارك هدى الإتربي في الأعمال السينمائية في فيلم "101 مطافي"، وتشارك الفنان رامز جلال بطولة فيلم "بيج رامي" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

شاركت هدى الإتربي في رمضان الماضي، بمسلسل العتاولة الجزء الثاني، وضم العمل عددًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف مصطفى جمال هاشم.

ويخوض ياسر جلال دراما رمضان 2026 بمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"، بطولة ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

