توافد عدد كبير من النجوم على ريد كاربت حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقام مساء اليوم الجمعة في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، استعدادا لمشاركة مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشهد الريد كاربت حضور نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم النجمة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهي، الفنان باسم سمرة، الفنان عصام عمر، الفنان محمد مهران، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

يشارك الفنان عصام عمر الفنان باسم سمرة بطولة مسلسل "عين سحرية" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث مسلسل "عين سحرية" حول عادل شاب بسيط يمتلك موهبة في تركيب كاميرات المراقبة. وتحت ضغط الظروف المادية، يوافق على زرع كاميرات بشكل سري مقابل المال، قبل أن يشهد بالصدفة جريمة قتل. محاولته إخفاء ما رآه تجرّه إلى شبكة خطيرة يقودها المحامي الفاسد زكي غانم ومافيا دوائية نافذة. ومع تهديد عائلته، يُجبر عادل على خوض رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الفساد.

وكان من أبرز حضور حفل المتحدة، الفنانة نرمين الفقي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، الفنانة منال سلامة، المخرج عادل أديب، الفنانة صفوة، الفنان أحمد عيد، الفنان أحمد بدير، النجمة يسرا، الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة ملك قورة، الفنان خالد الصاوي، الفنانة هاجر أحمد، الفنان باسم سمرة، الفنان محمد فراج، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة ريهام عبد الغفور.

