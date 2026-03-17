10 معلومات طبية خاطئة عن رمضان.. وهذا التصحيح العلمي لها

كتب : عمر صبري

07:00 ص 17/03/2026

قدم الدكتور مصطفى الناظر بالمركز القومي للبحوث، تصحيح معلومات علمية وفيزيائية متعلقة بشهر رمضان، خلال مقالة علمية كالتالي:

الصيام يوقف عمل الدماغ.

يعتمد الدماغ أساسًا على الجلوكوز، ويحرص الجسم على الحفاظ على مستواه من خلال مخازن الطاقة وآليات تنظيم دقيقة.

العطش يعني أن الجسم بدأ ينهار.

العطش إشارة تنظيمية، وليس خطرًا فوريًا، كما يقلل الجسم فقدان الماء تلقائيًا أثناء الصيام.

النوم بعد السحور يمنع الهضم.

الهضم عملية تلقائية تستمر أثناء النوم بفضل الإنزيمات وحركة الجهاز الهضمي.

حرارة الجو هي سبب التعب فقط.

ينتج التعب عن تفاعل الحرارة مع فقدان السوائل وتغيّر نمط استخدام الطاقة.

الظل يبرد لأنه “عديم الضوء”.

يقلل الظل من وصول الإشعاع الشمسي الحراري.

الصيام يبطئ التمثيل الغذائي دائمًا.

يعيد الجسم ضبط التمثيل الغذائي ليصبح أكثر كفاءة.

القمر يؤثر فقط على رؤية الهلال.

يؤثر القمر في ظاهرة المدّ والجزر، بل وفي استقرار دوران الأرض.

الليل أكثر برودة لأنه بلا شمس فقط.

تفقد الأرض حرارتها ليلًا عن طريق الإشعاع الحراري.

الصيام يقلل التركيز كليًا.

بعد فترة من التكيّف، قد يتحسن التركيز نتيجة استقرار مصادر الطاقة.

الوقت يمر أبطأ في رمضان نفسيًا فقط.

يرتبط الإحساس بالوقت بنشاط الدماغ، وليس بالزمن الفيزيائي نفسه.

إقرأ أيضًا:

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة عليا تضع رؤية لخريطة مستقبل سوق العمل

"مسيرتي كانت حافلة".. أول ظهور وتعليق لوزير التعليم العالي السابق أيمن عاشور

أبواب القيادات مفتوحة.. ماذا قال مدير مستشفيات قصر العيني خلال لقاءه طلاب الامتياز الجدد؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
Realme تستعد لإطلاق هاتفها الجديد.. ما مواصفاته ومميزاته؟
أخبار و تقارير

Realme تستعد لإطلاق هاتفها الجديد.. ما مواصفاته ومميزاته؟
بسبب هجوم بطائرات مسيرة.. نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية
شئون عربية و دولية

بسبب هجوم بطائرات مسيرة.. نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية
بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
دراما و تليفزيون

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو
دراما و تليفزيون

5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو

