قدم الدكتور مصطفى الناظر بالمركز القومي للبحوث، تصحيح معلومات علمية وفيزيائية متعلقة بشهر رمضان، خلال مقالة علمية كالتالي:

الصيام يوقف عمل الدماغ.

يعتمد الدماغ أساسًا على الجلوكوز، ويحرص الجسم على الحفاظ على مستواه من خلال مخازن الطاقة وآليات تنظيم دقيقة.

العطش يعني أن الجسم بدأ ينهار.

العطش إشارة تنظيمية، وليس خطرًا فوريًا، كما يقلل الجسم فقدان الماء تلقائيًا أثناء الصيام.

النوم بعد السحور يمنع الهضم.

الهضم عملية تلقائية تستمر أثناء النوم بفضل الإنزيمات وحركة الجهاز الهضمي.

حرارة الجو هي سبب التعب فقط.

ينتج التعب عن تفاعل الحرارة مع فقدان السوائل وتغيّر نمط استخدام الطاقة.

الظل يبرد لأنه “عديم الضوء”.

يقلل الظل من وصول الإشعاع الشمسي الحراري.

الصيام يبطئ التمثيل الغذائي دائمًا.

يعيد الجسم ضبط التمثيل الغذائي ليصبح أكثر كفاءة.

القمر يؤثر فقط على رؤية الهلال.

يؤثر القمر في ظاهرة المدّ والجزر، بل وفي استقرار دوران الأرض.

الليل أكثر برودة لأنه بلا شمس فقط.

تفقد الأرض حرارتها ليلًا عن طريق الإشعاع الحراري.

الصيام يقلل التركيز كليًا.

بعد فترة من التكيّف، قد يتحسن التركيز نتيجة استقرار مصادر الطاقة.

الوقت يمر أبطأ في رمضان نفسيًا فقط.

يرتبط الإحساس بالوقت بنشاط الدماغ، وليس بالزمن الفيزيائي نفسه.

