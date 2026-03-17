بسعر منافس.. Xiaomi تعلن عن هاتفها المنافس الجديد



وكالات

أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي جهزته بمواصفات جيدة وستطرحه بسعر منافس قريبا.

حصل Poco C85x على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (171.6/79.5/8.2) ملم، وزنه 210 ج، وحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها "720/1600" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 810 nits، كثافتها 254 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Unisoc T8300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذواكر داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (32+32) ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

زوّد أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط، وسيطرح بأسعار منافسة تبدأ من 100 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.