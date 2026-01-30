ماجد المصري وزوجته في حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026

وصل منذ قليل الفنان ماجد المصري وزوجته على ريد كاربت العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 المقام مساء اليوم الجمعة في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشارك الفنان ماجد المصري بمسلسل "أولاد الراعي" ضمن موسم دراما رمضان هذا العام، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم خالد الصاوي، نرمين الفقي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، غادة طلعت، نرمين الفقي، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم الذين يشاركون بمسلسلاتهم ضمن موسم رمضان المقبل هم الفنان أحمد العوضي، الفنانة نرمين الفقي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث مسلسل "أولاد الراعي" حول أسرة قوية تنتمي لعائلة “الراعي” التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخل العائلة نفسها، ومع منافسين وأعداء خارجيين.

