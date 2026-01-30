إعلان

ماجد المصري وزوجته في حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026

كتب : مروان الطيب

08:42 م 30/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ماجد المصري وزوجته في حفل المتحدة
  • عرض 3 صورة
    ماجد المصري مع زوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل منذ قليل الفنان ماجد المصري وزوجته على ريد كاربت العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 المقام مساء اليوم الجمعة في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشارك الفنان ماجد المصري بمسلسل "أولاد الراعي" ضمن موسم دراما رمضان هذا العام، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم خالد الصاوي، نرمين الفقي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، غادة طلعت، نرمين الفقي، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم الذين يشاركون بمسلسلاتهم ضمن موسم رمضان المقبل هم الفنان أحمد العوضي، الفنانة نرمين الفقي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث مسلسل "أولاد الراعي" حول أسرة قوية تنتمي لعائلة “الراعي” التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخل العائلة نفسها، ومع منافسين وأعداء خارجيين.

اقرأ أيضا:

فيديو وصور..محمد رمضان يغني مع طفل على كرسي متحرك في هولندا

بالصور- انهيار ابنة الفنانة هدى شعراوي في جنازتها

ماجد المصري وزوجته حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 دار الأوبرا الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام.. هل يجوز شرعًا؟
زكاة و مواريث

الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام.. هل يجوز شرعًا؟

بث مباشر الحلقة الـ23 من برنامج دولة التلاوة.. حضور وزير الأوقاف يشعل الأجواء
أخبار مصر

بث مباشر الحلقة الـ23 من برنامج دولة التلاوة.. حضور وزير الأوقاف يشعل الأجواء
مع تصاعد التوترات.. نشاط ملحوظ في المواقع النووية الإيرانية
شئون عربية و دولية

مع تصاعد التوترات.. نشاط ملحوظ في المواقع النووية الإيرانية
الزراعة تكشف حقيقة انتشار المبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية والحيوانية
أخبار مصر

الزراعة تكشف حقيقة انتشار المبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية والحيوانية
بالصور| يوسف الشريف والعوضي ومصطفى شعبان في العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

بالصور| يوسف الشريف والعوضي ومصطفى شعبان في العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟