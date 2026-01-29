إعلان

أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع طفل ويعلق:"حبيب جدو"

كتب : سهيلة أسامة

11:35 م 29/01/2026
    الفيشاوي في احدث ظهور مع رضيع
    الفيشاوي مع طفل رضيع

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصورة وهو يحمل الطفل رضيع، عبر حسابه الخاص على انستجرام.

وعلق قائلاً: النهاردة سبوع آدم ديكو الألفي، اللي هو البيبى شاور، حمد الله على السلامة يا حبيب جدو.

وكان روج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد سفاح التجمع، حيث نشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه بموقع انستجرام، معلقا قريبا سفاح التجمع.

ويشارك في بطولة فيلم سفاح التجمع مجموعة من النجوم من بينهم انتصار، رنا رئيس، مريم الجندي، سينتيا خليفة، آية سليم، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب، في أولى تجاربه الإخراجية.

أحمد الفيشاوي انستجرام أحمد الفيشاوي سفاح التجمع

