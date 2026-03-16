قالت مصادر أمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في الإعلان قريبًا عن تحالف من عدة دول لإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة.

أضافت المصادر، أن ترامب يدرس خيار الاستيلاء على مستودع النفط الإيراني الهام في جزيرة خارك، موضحةً أن أي عملية من هذا النوع ستتطلب تواجد قوات أمريكية على الأرض لضمان السيطرة الكاملة على الموقع، بحسب قناة أكسيوس.

وتابع المسؤولون الأمريكيون: طالما استمر الحصار وتقييد إنتاج النفط في الخليج فلن يتمكن ترمب من إنهاء الحرب حتى لو أراد ذلك

وأوضحوا أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران تشكل عاملاً حاسمًا في إدارة الصراع واستراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة.