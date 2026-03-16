مسؤولون أمريكيون: استمرار الحصار النفطي وتقييد الإنتاج يعقد إنهاء الحرب

كتب : محمد أبو بكر

05:12 ص 16/03/2026

ناقلات النفط

قالت مصادر أمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في الإعلان قريبًا عن تحالف من عدة دول لإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة.

أضافت المصادر، أن ترامب يدرس خيار الاستيلاء على مستودع النفط الإيراني الهام في جزيرة خارك، موضحةً أن أي عملية من هذا النوع ستتطلب تواجد قوات أمريكية على الأرض لضمان السيطرة الكاملة على الموقع، بحسب قناة أكسيوس.

وتابع المسؤولون الأمريكيون: طالما استمر الحصار وتقييد إنتاج النفط في الخليج فلن يتمكن ترمب من إنهاء الحرب حتى لو أراد ذلك

وأوضحوا أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران تشكل عاملاً حاسمًا في إدارة الصراع واستراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة.

