إعلان

فريدة ابنة دنيا المصري تخطف الأنظار في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"

كتب : سهيلة أسامة

03:33 م 29/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الطفلة فريدة_1_2
  • عرض 11 صورة
    دنيا المصري مع ابنتها فريدة (3)_5_5
  • عرض 11 صورة
    طفلة لعبة وقلبت بجد_6_6
  • عرض 11 صورة
    طفلة مسلسل لعبة وقلبت بجد (1)_7_7
  • عرض 11 صورة
    دنيا المصري مع ابنتها فريدة (1)_3_3
  • عرض 11 صورة
    طفلة مسلسل لعبة وقلبت بجد_9_9
  • عرض 11 صورة
    طفلة مسلسل لعبة وقلبت بجد (2)_8_8
  • عرض 11 صورة
    دنيا المصري مع ابنتها فريدة (2)_4_4
  • عرض 11 صورة
    فريدة ابنة الفناندنيا المصري_11_11
  • عرض 11 صورة
    فريدة ابنة الفنانة دنيا المصري من كواليس لعبة وقلبت بجد_10_10

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الطفلة فريدة، ابنة الفنانة دنيا المصري، الأنظار بعد ظهورها في أحدث مسلسلها "لعبة وقلبت بجد"، والذي يُعرض على قناة DMC في تمام الساعة السابعة مساءً.

ولفتت فريدة انتباه الجمهور بعد ظهورها، حيث تألقت في مشاهدها وحازت على إعجاب المتابعين.

مسلسل "لعبة وقلبت بجد" من بطولة أحمد زاهر، رحمة أحمد، عمر الشناوي، حجاج عبد العظيم، سهير بن عمارة، زينب يوسف شعبان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج حاتم متولي.

اقرأ ايضًا:

"وجودكم خلاني أحس إن عندي عيلة كبيرة".. دوللي شاهين توجه الشكر لجمهورها

بعد أيام من زواجه.. ويجز يحذف جميع منشوراته على إنستجرام

تعرض والدة أحمد حلمي لأزمة صحية

فريدة ابنة دنيا المصري مسلسل لعبة وقلبت بجد دنيا المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن
أخبار مصر

مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن
"المهن التمثيلية" تعلن نقل الفنان محيي إسماعيل لـ دار إقامة كبار الفنانين
زووم

"المهن التمثيلية" تعلن نقل الفنان محيي إسماعيل لـ دار إقامة كبار الفنانين
محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
أخبار البنوك

محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
"آخرها إغلاق هاتفه".. سجل غرامات إمام عاشور مع الأهلي
رياضة محلية

"آخرها إغلاق هاتفه".. سجل غرامات إمام عاشور مع الأهلي
"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
زووم

"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف