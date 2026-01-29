خطفت الطفلة فريدة، ابنة الفنانة دنيا المصري، الأنظار بعد ظهورها في أحدث مسلسلها "لعبة وقلبت بجد"، والذي يُعرض على قناة DMC في تمام الساعة السابعة مساءً.

ولفتت فريدة انتباه الجمهور بعد ظهورها، حيث تألقت في مشاهدها وحازت على إعجاب المتابعين.

مسلسل "لعبة وقلبت بجد" من بطولة أحمد زاهر، رحمة أحمد، عمر الشناوي، حجاج عبد العظيم، سهير بن عمارة، زينب يوسف شعبان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج حاتم متولي.

