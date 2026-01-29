إعلان

تطور جديد في أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب بمواقع التواصل.. ماذا حدث؟

كتب : مصطفى حمزة

10:49 ص 29/01/2026 تعديل في 11:20 ص

شيرين عبدالوهاب

كشف ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، عن تطور جديد، بشأن أزمة حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي.

و تحدث المحامي ياسر قنطوش، في تصريح خاص لـ"مصراوي "، وقال: "الحمد لله تم إنهاء أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب، في مواقع فيسبوك وإنستجرام، وأصبحت إدارتها تابعة لها".

وتابع قنطوش: "إن شاء الله قريبا، فيه أخبار كويسة جدا".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب دخلت على مدار سنوات، في نزاع قضائي بشأن حساباتها في مواقع التواصل، وتبادلت تحرير المحاضر مع المدير السابق لها يوسف سرور، وشقيقها محمد عبدالوهاب.

وشهدت صفحة المطربة شيرين عبد الوهاب، في موقع فيسبوك، تفاعل كبير من روادها، بعد طرح "اللي يقابل حبيبي"، وحققت مشاهدات عالية.

أغنية "اللي يقابل حبيبي"

