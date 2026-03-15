ظهر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فيديو يسخر من مزاعم اغتياله في ضربة إيرانية.

ونشر نتنياهو على موقع "إكس"، فيديو له وهو يسخر من مزاعم اغتياله خلال الحرب مع إيران نتيجة سقوط صواريخ على منزله.

وفي الفيديو الذي نشره نتنياهو سأل المتحدث باسم رئيس الوزراء له "اتضح أنك في الحقيقة ميت"، ورد نتنياهو، وهو يمسك بفنجان قهوة ساخنة: "أنا أعشق القهوة. تعرف ماذا؟ أعشق شعبي، كيف يتصرفون بطريقة رائعة".

في جزء آخر من الفيديو، سُئل نتنياهو عما إذا كان يريد عد أصابعه، وذلك ردًا على فيديو مُعدل بالذكاء الاصطناعي انتشر على الإنترنت، حيث بدا نتنياهو لديه ستة أصابع في يد واحدة.

ووجه نتنياهو في الفيديو رسالة إلى الإسرائيليين قائلا: "الراغب بالخروج للتهوية والهواء الطلق حتى في هذه الأيام: "أخرجوا للتهوية، لكن بالقرب من ملجأ محمي".

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

وفي وقت سابق السبت، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم اغتياله في رد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.