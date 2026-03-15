الرئيس السيسي لملك الأردن: أمن المملكة جزء من الأمن القومي المصري

كتب : أحمد الجندي

05:11 م 15/03/2026

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس إدانة مصر للهجمات من جانب إيران التي تعرضت لها المملكة الأردنية الهاشمية، وتضامن مصر الكامل مع الأردن الشقيق، قيادةً وشعباً، في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أن مصر ترفض أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن، وأنها تقف إلى جانب المملكة في كل ما يعزز أمنها القومي ويصون مصالح شعبها.

كما أشار إلى أن مصر تكثف جهودها وتحركاتها على المستويين الدولي والإقليمي سعياً لوقف التصعيد واحتواء الأزمات، مثمناً الدور الأردني الفاعل في دعم مساعي التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين تطرقا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشاد الرئيس بالمواقف الحكيمة التي تتبناها الأردن في التعامل مع التطورات الراهنة، مؤكداً أن مصر ترى في أمن الأردن جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن المصير المشترك يفرض تعزيز التعاون العربي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات.

ومن جانبه، أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة للأردن، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر والدول العربية الشقيقة لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والعمل على إنهاء الأزمات بأسرع وقت ممكن، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس خلال الاتصال أهمية ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن حماية الدول العربية من أي تهديدات أو اعتداءات، مشدداً على أن وحدة الصف العربي هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وصون استقرار المنطقة.

اقرأ أيضاً:

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة

لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار من وزارة
وزير المالية: غدَا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)
مسلسل حكاية نرجس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم