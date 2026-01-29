إعلان

"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي


كتب- معتز عباس:

01:37 ص 29/01/2026
تعرضت الفنانة مروة عبد المنعم، لسرقة أموال من حسابها البنكي، بحسب ما ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

قالت مروة عبدالمنعم، إنه تم سحب مبلغ مالي من حسابها بالبنك رغم عدم وصول رسالة تأكيد لها.

واستغاثت مروة عبدالمنعم، بالمتابعين، إذ كتبت: "أنا في مشكلة ومحتاجه أهل الخبره يفيدوني، أنا دلوقتي اتعرضت لعملية سرقة.. اكتشفت إن فيه حد سحب مبلغ كبير من فيزا المشتريات بتاعتي، والغريب إن الفيزا معايا".

وأضافت: "اتفاجئت بالبنك بيتصل بيا بيسألني لو عايزه أقسط المبلغ اللي اتسحب، قولتله انا مسحبتش حاجه أكدلي إن فيه مبلغ اتسحب من الفيزا.. فعملت شكوى ووقفت الكارت".

تابعت: "دلوقتي المفروض أعمل إيه عشان أعرف عملية السرقة دي حصلت إزاي وإزاي ممكن حاجة زي دي تحصل والكارت معايا ومفيش حتي otp جالي، البنك عايزني أسدد المبلغ وأنا عايزه أثبت إني ما سحبتش المبلغ ده، حد يفهمني إيه الإجراء إللي ممكن أعمله".

شاركت الفنانة مروة عبد المنعم، مؤخرا في تصوير ثاني أجزاء مسلسل "قلع الحجر"، الذي واجه أزمة إنتاج، وتعذر حصول أبطال العمل على أجورهم، بسبب إفلاس الشركة المنتجة.

