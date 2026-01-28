إعلان

أمل حجازي: شيرين عبدالوهاب "صوت مصر" وزعلت على اللي صار معها

كتب : مصطفى حمزة

03:53 م 28/01/2026

أمل حجازي وشيرين عبد الوهاب

وجهت المطربة اللبنانية أمل حجازي، رسالة خاصة إلى المطربة شيرين عبدالوهاب، ووصفتها بصوت مصر.

وردت أمل حجازي، على سؤال الإعلامي نيشان، عن ترتيب الأصوات التي تسمع لها، مؤكدة أنها تسمع من مصر، لكل من شيرين عبدالوهاب، وأنغام، وآمال ماهر.

وقالت أمل: "أحب صوت شيرين وزعلت كتير على اللى صار معها، وبدي ترجع وتكون قوية، لأنه حرام هذا الصوت والإحساس، نفقد شيرين".

وتابعت: "أقول لها ارجعي لحالك، ارجعي بأمجاد الأغاني اللي قدمتيها للناس، وعشق بها شخصيتك، وبالمناسبة شيرين بها من صفات شخصيتي، حساسة ورقيقة واتظلمت".

ووجه نيشان، سؤاله إلى أمل حجازي، من تختار للقب صوت مصر، من بين المطربات الثلاث، أنغام، وشيرين، وآمال ماهر، وأجابت: "شيرين".

يذكر أن مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، أكد في تصريح لـ"مصراوي"، أن أعادة طرح أغنيتها "اللي يقابل حبيبي"، تم بالتزامن الحكم لصالح بالبراءة من اتهامات سبق وقذف مدير حساباتها السابق في مواقع التواصل.

تصريحات أمل حجازي

أمل حجازي شيرين عبدالوهاب صوت مصر

