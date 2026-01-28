فنانات اعتزلن في عز النجومية.. قرارات مفاجئة صدمت الوسط الفني

"أبيض في أسود".. أحدث جلسة تصوير لـ زينة تخطف بها الأنظار على "انستجرام"

شهد الوسط الفني قرارات اعتزال مفاجئة لفنانات في عز النجاح والشهرة، وفضلن بعضهن الابتعاد عن الأضواء رغم النجومية الواسعة.

ومن أبرز الفنانات اللاتي اعتزلن الفن في أوج شهرتهن:

شادية

اعتزلت الفنانة شادية الفن في عز نجاحها في الثمانينات، بعد أن قدمت باقة من أهم أفلام السينما المصرية خلال مشوارها الفني، وقررت الابتعاد نهائيًا عن الساحة الفنية وارتداء الحجاب.

حنان ترك

في عام 2012، صدمت الفنانة حنان ترك جمهورها بقرار الاعتزال بعد مسيرة فنية ناجحة.

سهير البابلي

قررت الفنانة سهير البابلي، اعتزالها الفن نهائيًا وهي في أوج نجاحها، والتفرغ لبيتها وأسرتها.

شهيرة

اختارت الفنانة شهيرة الاعتزال وارتداء الحجاب وهي في عز نجوميتها، بعد أن قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والدراما.

حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة من أكثر النجمات إثارة للجدل، إذ اعتزلت الفن في قمة نجاحها، ثم عادت وقدمت أعمالًا ناجحة، وابتعدت مرة أخرى عن الساحة الفنية، وتتفرغ لحياتها وتقديم محتوى ديني عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

شمس البارودي

اعتزلت الفنانة المصرية شمس البارودي التمثيل نهائيًا عام 1985، وهي في قمة شهرتها، وارتدت الحجاب.

شيرين سيف النصر

اعتزلت الفنانة شيرين سيف النصر بعد وفاة والدتها مباشرة، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة مع كبار الفنانين.

ليلى مراد

ليلى مراد قررت اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء بعمر 37 عاماً، وكان آخر أعمالها فيلم "الحبيب المجهول".