إعلان

فنانات اعتزلن في عز النجومية.. قرارات مفاجئة صدمت الوسط الفني

كتب : سهيلة أسامة

03:57 م 28/01/2026 تعديل في 03:59 م
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    الفنانة حلا شيحة
  • عرض 18 صورة
    شادية
  • عرض 18 صورة
    الفنانة الراحلة شادية
  • عرض 18 صورة
    فيلم معبودة الجماهير
  • عرض 18 صورة
    شادية بالحجاب
  • عرض 18 صورة
    سهير البابلي
  • عرض 18 صورة
    الفنانة سهير البابلي
  • عرض 18 صورة
    الفنانة شهيرة
  • عرض 18 صورة
    شهيرة بالحجاب
  • عرض 18 صورة
    الفنانة شهيرة وزوجها الفنان محمود ياسين
  • عرض 18 صورة
    حنان ترك
  • عرض 18 صورة
    حنان ترك بالحجاب
  • عرض 18 صورة
    شمس البارودي وزوجها الراحل حسن يوسف
  • عرض 18 صورة
    شمس البارودي ابالحجاب
  • عرض 18 صورة
    شمس البارودي 2
  • عرض 18 صورة
    ليلى مراد اعتزلت الفن بسن صغيرة
  • عرض 18 صورة
    ليلى مراد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الوسط الفني قرارات اعتزال مفاجئة لفنانات في عز النجاح والشهرة، وفضلن بعضهن الابتعاد عن الأضواء رغم النجومية الواسعة.

ومن أبرز الفنانات اللاتي اعتزلن الفن في أوج شهرتهن:

شادية
اعتزلت الفنانة شادية الفن في عز نجاحها في الثمانينات، بعد أن قدمت باقة من أهم أفلام السينما المصرية خلال مشوارها الفني، وقررت الابتعاد نهائيًا عن الساحة الفنية وارتداء الحجاب.

حنان ترك
في عام 2012، صدمت الفنانة حنان ترك جمهورها بقرار الاعتزال بعد مسيرة فنية ناجحة.

سهير البابلي
قررت الفنانة سهير البابلي، اعتزالها الفن نهائيًا وهي في أوج نجاحها، والتفرغ لبيتها وأسرتها.

شهيرة
اختارت الفنانة شهيرة الاعتزال وارتداء الحجاب وهي في عز نجوميتها، بعد أن قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والدراما.

حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة من أكثر النجمات إثارة للجدل، إذ اعتزلت الفن في قمة نجاحها، ثم عادت وقدمت أعمالًا ناجحة، وابتعدت مرة أخرى عن الساحة الفنية، وتتفرغ لحياتها وتقديم محتوى ديني عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

شمس البارودي
اعتزلت الفنانة المصرية شمس البارودي التمثيل نهائيًا عام 1985، وهي في قمة شهرتها، وارتدت الحجاب.

شيرين سيف النصر
اعتزلت الفنانة شيرين سيف النصر بعد وفاة والدتها مباشرة، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة مع كبار الفنانين.

ليلى مراد
ليلى مراد قررت اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء بعمر 37 عاماً، وكان آخر أعمالها فيلم "الحبيب المجهول".

ليلى مراد فنانات اعتزلن الفن حلا شيحة شادية سهير البابلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة
شئون عربية و دولية

المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة
بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
اقتصاد

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
سعر الذهب في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية اليوم
اقتصاد

سعر الذهب في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية اليوم
ضبط "نباش قمامة" لاتهامه بهتك عرض طفل معاق في بورسعيد
أخبار المحافظات

ضبط "نباش قمامة" لاتهامه بهتك عرض طفل معاق في بورسعيد
بيان مشترك لـ11 دولة يندد بهدم إسرائيل مقر "الأونروا" في القدس الشرقية
شئون عربية و دولية

بيان مشترك لـ11 دولة يندد بهدم إسرائيل مقر "الأونروا" في القدس الشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون