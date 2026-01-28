إعلان

بالصور.. مي سليم بإطلالة رياضية جريئة في الجيم

كتب : سهيلة أسامة

02:07 م 28/01/2026
    مي سليم (2)
    مي سليم (1)

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مي سليم داخل صالة الألعاب الرياضية، بإطلالة رياضية جريئة، ارتدت طقم جيم باللون الأزرق مكون من "ليجن وكروب توب ضيق"، ونسقته مع حذاء رياضي أبيض.

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية من خلال مسرحية "المجانين"، بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي، والتي عُرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وتشارك مي سليم في عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها مسلسل "السجل الأسود"، ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي، والعمل من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.

مي سليم إطلالة رياضية الجيم

