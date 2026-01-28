بعد تصريحاتها الجريئة عن الحجاب.. 25 صورة لـ أمل حجازي

بينهن إلهام شاهين وماجدة الرومي.. عشاء يجمع عددًا من نجمات الفن (صور)

تصدّر اسم الفنانة اللبنانية أمل حجازي تريند مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، بعد تصريحاتها الأخيرة عن خلع الحجاب، وندمها على تقديم أغنية "حجابك تاج"، متمنية حذفها من مشوارها الفني.

وقالت أمل حجازي خلال لقائها مع الإعلامي نيشان: "كنت قاعدة بالليل وحصل معي شيء خلاني أقول إني لازم أبطل فن، وكانت دي أول خطوة عملتها، وبعدها رجعت سألت نفسي ليش ما بتتحجبي كلمت زوجي وحكيت له، فقال لي اتحجبي، وفجأة لقيت نفسي اتحجبت، في الأول كنت مبسوطة وعندي راحة نفسية لأني حسّيت إني قربت من ربنا".

وأضافت: "أنا على قناعة إن أي إنسان، سواء بنت محجبة أو لا، فنانة أو لا، أعمالها هي اللي بتقرر مصيرها، مش القشور اللي ظاهرة".

وعن الفتيات اللاتي يتحجبن بسبب شخصية مشهورة أو فنانة، علّقت قائلة: "ده خطأ، والأغنية اللي عملتها وكنت بدعو فيها البنات للحجاب كانت خطأ، وأنا بشطب الأغنية دي من سجلي، لأن البنت حلوة بحجاب أو من غير حجاب".

واختتمت حديثها قائلة: "مستحيل أرجع أتحجب، وبالنسبة لي الحجاب فريضة، وربنا هو اللي بيحاسب عليها".

يُذكر أن أمل حجازي كانت أعلنت ارتداء الحجاب واعتزال الفن عام 2017، مؤكدة في تصريحات سابقة أنها اتخذت القرار بعد صراع طويل بين الشهرة والراحة الروحانية.

