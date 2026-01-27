بعد تصدرها التريند.. أبرز 10 إطلالات جريئة لـ نادية الجندي

تصدر اسم الفنانة الكبيرة نادية الجندي مؤخرًا تريند محرك البحث "جوجل"، بعد ظهورها بإطلالة لافتة ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأسود، خطفت به أنظار جمهورها ومتابعيها.

وتلفت الفنانة نادية الجندي الأنظار بسبب إطلالاتها الأنيقة، التي تظهر بها في المناسبات والمهرجانات وعلى السوشيال ميديا.

يُذكر أن نادية الجندي حصلت مؤخرًا على تكريم خلال فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة، الذي أُقيم بالجزائر، بحضور عدد من نجوم وصُناع السينما في الوطن العربي.

وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض عام 2020، وشاركها بطولته عدد من النجوم.