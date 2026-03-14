اليوم.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "رمضان ومحبة الأوطان"

كتب : محمد لطفي

09:00 ص 14/03/2026

يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ملتقى الهناجر الثقافي الشهري بعنوان "رمضان ومحبة الأوطان"، فى الثامنة من مساء غد السبت، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى الدكتور مصطفى عبد الغني - نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات والأمين العام لبيت العائلة المصرية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا - الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والأمين العام المساعد ببيت العائلة المصرية، والدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف .

كما يشارك في الملتقى اثنين من نجوم الفن، تميزا بالجمع بين الفن الهادف وعمق الثقافة، وهما: المطرب الكبير "محمد ثروت" والفنان القدير "طارق الدسوقي.

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسس ومدير الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الغنائية من الصوت الواعد المميز الفنان "ماهر محمود" بمصاحبة فرقته الموسيقية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من بينها الصيام.. 3 تحديات تواجه الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي
رياضة محلية

من بينها الصيام.. 3 تحديات تواجه الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي
استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
الغارات تستهدف مخازن الألغام والصواريخ في جزيرة خرج الإيرانية.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

الغارات تستهدف مخازن الألغام والصواريخ في جزيرة خرج الإيرانية.. ماذا حدث؟
المداح 6 الحلقة 25.. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي
دراما و تليفزيون

المداح 6 الحلقة 25.. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي
٣١ بحثًا يتنافسون في مسابقة "زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية"
أخبار مصر

٣١ بحثًا يتنافسون في مسابقة "زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية"

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي