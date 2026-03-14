يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ملتقى الهناجر الثقافي الشهري بعنوان "رمضان ومحبة الأوطان"، فى الثامنة من مساء غد السبت، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى الدكتور مصطفى عبد الغني - نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات والأمين العام لبيت العائلة المصرية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا - الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والأمين العام المساعد ببيت العائلة المصرية، والدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف .

كما يشارك في الملتقى اثنين من نجوم الفن، تميزا بالجمع بين الفن الهادف وعمق الثقافة، وهما: المطرب الكبير "محمد ثروت" والفنان القدير "طارق الدسوقي.

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسس ومدير الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الغنائية من الصوت الواعد المميز الفنان "ماهر محمود" بمصاحبة فرقته الموسيقية.