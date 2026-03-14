وزير الخارجية المصري يبحث مع الاتحاد الأوروبي خفض التصعيد بالمنطقة

كتب : مصراوي

08:23 ص 14/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي و كايا كالاس

بحث وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد، في ظل التوترات المتزايدة التي تشهدها الساحة الإقليمية. وجاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، حيث تناول الاتصال أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لمنع تفاقم الأوضاع.

وأكد الجانبان خلال الاتصال الحاجة الملحة للتحرك المشترك والعمل على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، كما شددا على إدانة الاعتداءات التي تتعرض لها بعض الدول العربية، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتجنب اتساع دائرة الصراع والحفاظ على استقرار المنطقة.

وزير الخارجية المصري مسؤولة أوروبية ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الاتحاد الأوروبي

