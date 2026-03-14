تعرف على عقوبة التهرب من التجنيد وموعد تطبيقها

كتب : عمرو صالح

07:30 ص 14/03/2026

الخدمة العسكرية

وافق مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على تعديل قانون الخدمة العسكرية، حيث تضمن زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء بدون عذر مقبول.

وجاء في تعديل المادة (7) أولًا بندي (جـ ، د) وثانيًا بند (هـ) من القانون، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون، يتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

ومن المقرر تطبيق تلك التعديلات الجديدة عقب صدور القانون رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية.

الخدمة العسكرية عقوبة التهرب من الخدمة العسكرية عقوبة التهرب من التجنيد

