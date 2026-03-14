احصل على شهادة تحركاتك إلكترونيًا.. كل ما تحتاجه بالخطوات

كتب : صابر المحلاوي

08:00 ص 14/03/2026

وزارة الداخلية

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين خدمة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، وذلك ضمن جهود تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت على المواطنين.

تُعد هذه الشهادة وثيقة رسمية تُظهر تحركات الشخص داخل وخارج البلاد عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية خلال فترة زمنية محددة، وتطلبها بعض الجهات الرسمية، أبرزها السفارات عند التقديم على التأشيرات.

كيفية الحصول على الشهادة إلكترونيًا:

الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت لاستخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ملء نموذج طلب شهادة التحركات وإرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة جواز السفر، صورة بطاقة الرقم القومي، وأي خطاب رسمي موجه من الجهة الطالبة.

سداد الرسوم المقررة للخدمة إلكترونيًا بطريقة آمنة وسهلة من خلال الموقع.

اختيار طريقة استلام الشهادة، إما بالحضور لمقر الإدارة العامة للجوازات أو عبر خدمة التوصيل إلى المنزل لتسهيل الأمر على المواطنين.

الطلبات المستعجلة يتم تسليمها خلال ثلاثة أيام فقط، لضمان سرعة الحصول على الشهادة عند الحاجة الملحة.

تتيح هذه الخدمة لكل مواطن أو من ينوب عنه استخراج الشهادة بطريقة قانونية ورسميًا، مع متابعة كل الإجراءات إلكترونيًا، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويقلل من التزاحم على مقرات الجوازات.

فيديو قد يعجبك



هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي بشكل مستمر
سفرة رمضان

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي بشكل مستمر

مسلسل حكاية نرجس: ريهام عبد الغفور تختطف طفلاً جديدًا
دراما و تليفزيون

مسلسل حكاية نرجس: ريهام عبد الغفور تختطف طفلاً جديدًا
تعرف على عقوبة التهرب من التجنيد وموعد تطبيقها
أخبار مصر

تعرف على عقوبة التهرب من التجنيد وموعد تطبيقها
فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط
أخبار المحافظات

فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط
ارتفاع الذهب وصعود الدولار.. الأسواق تترقب انطلاقة الأسبوع الجديد.. (الاقتصاد
أخبار وتقارير

ارتفاع الذهب وصعود الدولار.. الأسواق تترقب انطلاقة الأسبوع الجديد.. (الاقتصاد

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي