تتيح وزارة الداخلية للمواطنين خدمة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، وذلك ضمن جهود تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت على المواطنين.

تُعد هذه الشهادة وثيقة رسمية تُظهر تحركات الشخص داخل وخارج البلاد عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية خلال فترة زمنية محددة، وتطلبها بعض الجهات الرسمية، أبرزها السفارات عند التقديم على التأشيرات.

كيفية الحصول على الشهادة إلكترونيًا:

الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت لاستخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ملء نموذج طلب شهادة التحركات وإرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة جواز السفر، صورة بطاقة الرقم القومي، وأي خطاب رسمي موجه من الجهة الطالبة.

سداد الرسوم المقررة للخدمة إلكترونيًا بطريقة آمنة وسهلة من خلال الموقع.

اختيار طريقة استلام الشهادة، إما بالحضور لمقر الإدارة العامة للجوازات أو عبر خدمة التوصيل إلى المنزل لتسهيل الأمر على المواطنين.

الطلبات المستعجلة يتم تسليمها خلال ثلاثة أيام فقط، لضمان سرعة الحصول على الشهادة عند الحاجة الملحة.

تتيح هذه الخدمة لكل مواطن أو من ينوب عنه استخراج الشهادة بطريقة قانونية ورسميًا، مع متابعة كل الإجراءات إلكترونيًا، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويقلل من التزاحم على مقرات الجوازات.