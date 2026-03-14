افتتاح العرض المسرحي «سابع سما» ثاني أيام عيد الفطر على مسرح أوبرا ملك

كتب : محمد لطفي

09:00 ص 14/03/2026

البيت الفني للمسرح

يفتتح البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد «سابع سما»، إنتاج فرقة مسرح الشباب، يوم السبت الموافق 21 مارس، ثاني أيام عيد الفطر، على مسرح أوبرا ملك برمسيس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

ويأتي هذا العرض في إطار مشروع «أول ضوء» الذي يدعم المواهب الشابة في الإخراج والتمثيل وجميع عناصر العمل المسرحي.

العرض تأليف عمر رضا وإخراج محمد الحضري، وتدور أحداثه حول معالجة درامية مستلهمة من أسطورة سيزيف، حيث يواجه البطل «آدم» تحديًا مستمرًا في دفع صخرة إلى أعلى الجبل، مع تحول مفاجئ يطرأ عندما يُسرق السلم الذي يعتمد عليه للصعود، ليصبح السلم رمزًا للأمل والخلاص أو الطريق المختصر نحو معنى الحياة. ويستكشف النص صراع الفرد مع المجتمع والسلطة والأفكار السائدة، وصولًا إلى مواجهة أسئلة وجودية حول جدوى المحاولة ومعنى الصعود ذاته

العرض يشارك فيه نخبة من الفنانين منهم محمد سعيد، ياسمين قابيل، محمد الحضري، محمد السعدني، محمد حمدي، حسام إبراهيم، زياد كمال، دونا مجدي، عبدالشافي، يوسف طنطاوي، أوليفيا إيميل، عبدالله محمد، إلى جانب فريق المهرجين: جاسر أسامة، أحمد زعيم، جويس أسامة، راحيل عماد، معاذ مجدي، محمد إيهاب،تنفيذ الديكور والأزياء: يوستينا وجيه، تصميم الديكور: روماني جرجس، أزياء ومكياج: محمد شاكر، أقنعة: بسنت مصطفى، تصميم الإضاءة: أحمد طارق، إعداد موسيقي: محمد الحضري، دراما حركية: راحيل عماد، مساعد مخرج: محمود عبدالحميد، مخرج منفذ: هاني عادل، ودعاية وإعلان: يوسف صقر.

1111111

رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
أخبار مصر

رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
وزير الخارجية المصري يبحث مع الاتحاد الأوروبي خفض التصعيد بالمنطقة
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية المصري يبحث مع الاتحاد الأوروبي خفض التصعيد بالمنطقة
الأرصاد تحذر: شبورة ورياح نشطة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح نشطة خلال الأسبوع الأخير من رمضان

الغارات تستهدف مخازن الألغام والصواريخ في جزيرة خرج الإيرانية.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

الغارات تستهدف مخازن الألغام والصواريخ في جزيرة خرج الإيرانية.. ماذا حدث؟
فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط
أخبار المحافظات

فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي