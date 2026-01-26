نشرت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلاله في لقاء خاص مع الفنانة ماجدة الرومي قبل حفلها في مصر المقرر إقامته يوم 2 فبراير المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ظهرت إلهام شاهين بالفيديو وهي ترحب بالفنانة ماجدة رومي وروجت لحفلها المرتقب وقالت: "ماجدة حبيبتي نورتي مصر وفرحانة جدا جدا، اننا هنشوفك يوم 2 فبراير في الأوبرا في أجمل حفلة ان شاء الله".



لترد عليها الفنانة ماجدة الرومي وقالت: "إن شاء الله يارب مرحبا بيكم يا أهل مصر وبحب مصر من كل قلبي بس أوعى تطلعيها أحلى مني".

اخر مشاركات إلهام شاهين الفنية

كانت آخر مشاركات إلهام شاهين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

