من هو ديلروي ليندو المرشح لجائزة الأوسكار لأول مرة في مسيرته عن فيلم "Sinners" ؟

كتب : مروان الطيب

05:31 م 26/01/2026 تعديل في 06:55 م
    الممثل المخضرم ديلروي ليندو
    النجم العالمي ديلروي ليندو
    ديلروي ليندو مع دينزل واشنطن من فيلم مالكوم إكس
    ديلروي ليندو مع دينزل واشنطن
    ديلروي ليندو مع ميل جيبسون
    ديلروي ليندو من كواليس فيلم خطاه
    قائمة-الأوسكار-أفضل-ممثل-في-دور-مساعد

فاجأت الأكاديمية الجميع بترشيحها الممثل المخضرم، ديلروي ليندو بفئة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم "Sinners"، ويعد هو الترشيح الأول بمسيرته.

قدم ديلروي ليندو أداءا استثنائيا ضمن أحداث الفيلم وسط إشادات الجمهور والنقاد به، لتعلن الأوسكار ترشحه للجائزة بعد مسيرة حافلة بالأعمال الهامة التي تعاون خلالها مع نخبة من ألمع نجوم هوليوود.

بدأ ديلروي ليندو مسيرته في هوليوود بفترة السبعينيات وكان ظهوره الأول بمسلسل "Police Surgeon" عام 1974، ليشارك بعدها بالعديد من الأعمال التي أثقلت موهبته وأثبت خلالها أن هناك نجم كبير قادم بقوة.

وكان فيلم "Malcolm X" عام 1992 بطولة النجم العالمي دينزل واشنطن بمثابة شهادة ميلاده الفنية لدى الجمهور المحب للسينما حول العالم، لتنهال عليه العديد من العروض لكبرى شركات الإنتاج ليكون جزءا أساسيا من نجاح العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

تعاون ديلروي ليندو مع نخبة من ألمع نجوم هوليوود طوال مسيرته منهم النجم ميل جيبسون بفيلم الدراما "Ransom" عام 1996، مع النجم كيانو ريفز وآل باتشينو بفيلم " The Devil's Advocate" عام 1997، مع نيكولاس كيدج بفيلم "Gone in 60 Seconds" عام 2000.

ونجح ديلروي ليندو في اقتناص الترشيح الأول لجائزة الأوسكار بمسيرته السينمائية بعد أداء أكثر من رائع بأحداث فيلم "Sinners" المرشح لـ 16 جائزة أوسكار وسط توقعات اكتساحه حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 16 مارس المقبل.

كواليس فيلم "Sinners"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والتشويق حول عودة توأمان إلى مسقط رأسهما ليبدآ من جديد، في محاولة لترك حياتهم المضطربة وراءهم، يكتشفا أن شراً أعظم ينتظرهما للترحيب بعودتهما.

وكانت قائمة ترشيحات الأوسكار للفيلم كالتالي: "أفضل فريق عمل"، "أفضل تصوير سينمائي"، "أفضل مكياج"، "أفضل موسيقى تصويرية"، "أفضل أغنية"، "أفضل صوت"، "أفضل إخراج"، "أفضل ممثل في دور رئيسي"، "أفضل ممثل في دور مساعد"، "أفضل ممثلة في دور مساعد"، "أفضل نص سينمائي"، "أفضل تصميم إنتاجي"، "أفضل تصميم ملابس"، و"أفضل مونتاج"، "أفضل مؤثرات بصرية"، و"أفضل فيلم في العام".

