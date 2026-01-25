قال بسام البريكان مدير عام الإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي في مجموعة MBC، إن برنامج "The Voice" ترفيهي تنافسي، يخضع لقواعد واضحة، ودائما تُحسم نتائجه بتصويت الجمهور كما يتم بثها على الشاشة.

وأضاف بسام في تسجيل صوتي نشره برنامج Et بالعربي، عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، تعليقا على الجدل الذي أثاره المطرب أحمد سعد حول تجربته في لجنة تحكيم The Voice الموسم السادس: "وأفهم بحكم المنافسة الفنية، أعتقد أنه من الطبيعي جدا نشوف ردات فعل عاطفية متباينة عند بعض المدربين عند ظهور النتائج، هذا مفهوم في سياق التنافس لكنه لا يغير من آلية النتائج أو مسار البرنامج".

وأوضح "ذا فويس يُنتج وفقا لمعايير عالمية ويعمل فريق البرنامج مع مختصين دوليين متخصصين بمراقبة الجودة والأداء وتقديم أفضل معايير متبعة عالميا في صناعة هذا النوع من البرامج، كذلك إم بي سي تحرص على أن تكون جميع برامجها وإدارة هذا البرامج تضم أعلى مستوى مهني وهذا يعكس خبرتها الطويلة في صناعة المحتوى بعيدا عن أية تفسيرات مبسطة أو غير دقيقة لأساليب الإنتاج التليفزيوني".

واختتم بسام "في النهاية ذا فويس ليس فقط لحظة فوز أو خسارة، بل فعلا اكتشاف مواهب ودعمها فنيا بعد انتهاء الموسم لإن نحن فعلا نؤمن أن رحلة الفنان الحقيقية تبدأ بعد انتهاء البرنامج مو بس عند النتيجة، وأتمنى من المدربين أن يستمروا في دعم هذه المواهب بعد البرنامج".

كان أحمد سعد عبر عن تقديره وحبه لكل فريق عمل برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice" الذي شارك فيه كعضو لجنة تحكيم، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم على هامش إحيائه حفل غنائي في الرياض مساء الجمعة 23 يناير.

وقال سعد "كل الحب والتقدير لكل صناع ذا فويس ولـ جودي اللي كسبت، أنا مش بقول مين يستحق ومين لا يستحق، بس أنا شبه اتخدعت، مكانتش حساباتي ماشية بالشكل ده ولكن اللي أقدر أقوله إني شبه اتخدعت، مش هاقدر أقول تفاصيل اكتر، لأنها مش في إيدي".

كانت السورية جودي شاهين فازت بلقب "أحلى صوت" في الموسم السادس من برنامج The Voice، وذلك بعد تصويت جماهيري منحها النسبة الأعلى من الأصوات.

وشهدت الحلقة النهائية، منافسة قوية بين جودي شاهين من سوريا من فريق رحمة رياض، وأشرقت أحمد من مصر في فريق ناصيف زيتون، ومهند الباشا من السعودية من فريق أحمد سعد.