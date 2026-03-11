إعلان

قرار قضائي جديد بشأن 50 متهماً في قضية الهيكل الإداري للإخوان

كتب : عاطف مراد

08:30 م 11/03/2026

محاكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 50 متهماً في القضية رقم 14739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بقضية "الهيكل الإداري لجماعة الإخوان"، وذلك لجلسة 23 يونيو للمرافعة.

وجاء قرار المحكمة خلال جلسة اليوم الأربعاء، حيث حضر عدد من المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة. وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى السادس واجهوا تهمة تولّي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، استهدفت تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالأمن القومي.

تغيير نظام الحكم بالقوة

وأوضحت تحقيقات النيابة أن الجماعة دعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المنشآت العامة والاعتداء على المواطنين وأفراد الأمن. كما أسندت النيابة للمتهمين من السابع وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما نسبت لثلاثة متهمين تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتقويض الأمن وإثارة الاضطرابات وتغيير نظام الحكم بالقوة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وتأجيل القضية للجلسة المحددة لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

