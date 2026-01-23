إيثان هوك يوجه رسالة بعد ترشحه للأوسكار عن فيلم "Blue Moon"

وجه النجم العالمي إيثان هوك الشكر والتقدير لأكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، بعد ترشحه بقائمة "أفضل ممثل في دور رئيسي" عن فيلم الدراما "Blue Moon" قبل حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 16 مارس المقبل.

نشر "هوك" رسالته عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "تجسيدي لشخصية لاري هارت هو من أعظم التحديات خلال 40 عاما من مسيرتي المهنية، وصنع هذا الفيلم بجانب صديقي العزيز ريتشارد لينكلاتر هو شرف في حد ذاته، اليوم أنا أفكر عندما قرأت رواية الفيلم لأول مرة والمرشحة الان لجائزة الأوسكار، الذي يجسد بوضوح مخاطر ومتعة السعي وراء حياة فنية".

مضيفا: "شكرا للأكاديمية على تقديرها لعملنا".

رشح فيلم الدراما "Blue Moon" لجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي" و"أفضل سيناريو أصلي".

كما رشح النجم إيثان هوك لـ 4 جوائز أوسكار طوال مسيرته الفنية لم يفز بأي منها، وسط منافسة هذا العام بين عدد من أبرز النجوم.

تدور أحداث فيلم "Blue Moon" حول قصة معاناة لورينز هارت مع إدمان الكحول والصحة العقلية بينما يحاول الحفاظ على ماء وجهه خلال افتتاح مسرحية أوكلاهوما.

