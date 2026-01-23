إعلان

كارولين عزمي تخطف الأنظار ودينا فؤاد مع ابنتها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : سهيلة أسامة

12:27 ص 23/01/2026
    جوري بكر بإطلالة كاجوال

إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارولين عزمي

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بإطلالة كاجوال، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

جومانا مراد

شاركت الفنانة جومانا مراد، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة، إذ ارتدت طقما موحد اللون باللون الموف الفاتح.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، متابعيها صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بالأبيض والأسود.

ليال عبود

ظهرت الفنانة ليال عبود، داخل سيارتها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

دينا فؤاد

ظهرت الفنانة دينا فؤاد مع ابنتها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال جريئة.

منى فاروق

ظهرت الفنانة الشابة منى فاروق، بإطلالة سوداء جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

أحمد الفيشاوي

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي، داخل صالة الجيم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "في هذا الصباح".

