بعد عزاء والدته.. 3 منشورات لـ رضا البحراوي باستخدام الذكاء الاصطناعي

استقبل المطرب الشعبي رضا البحراوي العزاء في والدته، والتي رحلت عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير.

وشارك البحراوي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، 3 منشورات جديدة استخدم خلالها الذكاء الاصطناعي، ونعى والدته بكلمات مؤثرة، وظهر في واحدة منها وهو يحتضن والدته، وفي أخرى يقوم بتقبيل يدها.

وكتب البحراوي "لم يكن فِراقكِ عليّ هيّن، ولكنه كان أمرًا مقضيًا، لا ألم يُضاهي ألم فقدك ولا ذكرى أبشع من ذكرى رحيلك ولا حُزن يفوق حُزن وفاتك، ولو ملكت الدنيا بما فيها لا شيء يعوضني عن وجودك، طبت وطاب منامك يا أغلى ما فقد قلبي.. اللهم ارحم أمي رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع، واجعلها فى جنتك آمنة مطمئنة يا رب العالمين".

وكتب في منشوره الثاني "أسأل الله العلي العظيم أن يتغمدك بواسع رحمته"، أما الصورة الثالثة فعلق عليها "اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقِها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم".

جدير بالذكر أن الفنان رضا البحراوي أعلن خبر وفاة والدته صباح يوم الثلاثاء، وكتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله.. ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجمعنا في جنات النعيم. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".