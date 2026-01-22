بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل

خطفت الفنانة بسمة بوسيل الأنظار خلال الفترة الماضية بعد أن ظهرت بالعديد من الإطلالات التي جمعت بين الجرأة والأناقة، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض لكم "مصراوي" 20 صورة لأبرز إطلالات بسمة بوسيل خلال الفترة الماضية:

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل تفاعلت مع خسارة المنتخب المغربي من نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي.

ونشرت بسمة بوسيل صورة للاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "هذا المغرب لا يستفز، لا يصرخ، يلعب ثم يترك الأثر، منتخب كبر قبل أوانه، وتعلم من الجراح، وصار اليوم يمشي بثبات نحو القمة، أسود الأطلس حين يصمتون، تعرف أن التاريخ يكتب".

اقرأ أيضًا:

"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير

"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس

فعاليات اليوم الأول لورشة مهارات التكوين البصري بمركز الثقافة السينمائية

سقط من الدور الخامس.. مصرع مغني أوبرا بطريقة صادمة في تركيا- صور