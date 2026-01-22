إعلان

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل

كتب : نوران أسامة

03:32 م 22/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل بالقفطان المغربي
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل بفستان أسود قصير
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل بمكياج هادئ
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل بفستان أنيق
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل بالحجاب
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تتألق بالأسود
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تتألق بفستان أسود طويل
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تتألق بقفطان مغربي
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تتألق بفستانها الأبيض
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تتألق بفستان أسود
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار بفستان أبيض جريء
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها الجريئة
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تستمتع برحلتها لأسوان
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل توثق رحلتها إلي محافظة أسوان
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل داخل حمام الثلج
  • عرض 20 صورة
    بسنة بوسيل بفستان جريء

خطفت الفنانة بسمة بوسيل الأنظار خلال الفترة الماضية بعد أن ظهرت بالعديد من الإطلالات التي جمعت بين الجرأة والأناقة، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض لكم "مصراوي" 20 صورة لأبرز إطلالات بسمة بوسيل خلال الفترة الماضية:

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل تفاعلت مع خسارة المنتخب المغربي من نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي.

ونشرت بسمة بوسيل صورة للاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "هذا المغرب لا يستفز، لا يصرخ، يلعب ثم يترك الأثر، منتخب كبر قبل أوانه، وتعلم من الجراح، وصار اليوم يمشي بثبات نحو القمة، أسود الأطلس حين يصمتون، تعرف أن التاريخ يكتب".

