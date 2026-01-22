إعلان

"مش هتسيب حقها".. رضوى الشربيني تدعم ياسمين عبدالعزيز بعد أزمة الصور المفبركة

كتب : نوران أسامة

02:19 م 22/01/2026 تعديل في 02:31 م
أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني تضامنها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد تداول بعض الصفحات صورًا مفبركة لها، ظهرت خلالها مرتدية "مايوه"، تزامنًا مع الإعلان عن مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وظهرت رضوى الشربيني في مقطع فيديو في حلقة برنامجها "هي"، قائلة: "ياسمين عبد العزيز قررت تاخد الإجراءات القانونية، مش بس على الصور اللي اتنشرت ليها باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وتابعت: "لكن ياسمين قررت من النهارده إن أي حد يتكلم عنها بالسوء، أو ينشر أي خبر كاذب أو مفبرك، أو أي صور أو معلومات غير صحيحة، هترفع عليه قضية، ياسمين قررت إنها مش هتسيب حقها، وهتتجه للقانون من النهارده وإلى أبد الآبدين".

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز طرحت، منذ يومين، البوستر الرسمي لمسلسل "وننسى اللي كان" ، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وتدور أحداث مسلسل "وننسى اللي كان" في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبد العزيز، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

@dmctveg

بعد نشر صور مفبركة لها.. رضوى الشربيني: ياسمين عبد العزيز مش هتسيب حقها #هي_وبس #dmc

♬ original sound - dmc TV

الإعلامية رضوى الشربيني ياسمين مش هتسيب حقها رضوى الشربيني تدعم ياسمين عبدالعزيز أزمة ياسمين عبدالعزيز رضوى الشربيني ببرنامجها هي

