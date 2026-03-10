إعلان

رئيس الوزراء: مصر بذلت كل الجهود لتجنب الحرب الحالية

كتب : محمد نصار

01:50 م 10/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت حريصة على بذل كل الجهود، واتخذت جميع الإجراءات لتجنب هذه الحرب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

وأضاف مدبولي: "كنا نعي العواقب التي ستحدث نتيجة نشوب هذه الحرب، وللأسف حدثت الحرب، وأؤكد إدانة مصر الشديدة والكاملة لاستهداف الدول العربية الشقيقة ومحاولة إقحامها، ونقف داعمين لها".


مصطفى مدبولي البنزين البترول رئيس الوزراء أسعار البنزين والسولار

