قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الحرب الدائرة في المنطقة وتداعياتها وأمدها لا يستطيع أحد التكهن به.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

وأضاف مدبولي: "بمجرد اندلاع الحرب، تم تشكيل لجنة أزمة للتعامل مع التداعيات، والتي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الطاقة، وبدأ يظهر تأثير ذلك على السلع والخدمات".



اقرأ أيضًا:

تضحيات ستظل وسام عزة وفداء.. وزير الداخلية يهنئ قادة القوات المسلحة "بيوم الشهيد"



