إعلان

رئيس الوزراء: حجم الحرب وتداعياتها لا يمكن التكهن بها

كتب : محمد نصار

01:49 م 10/03/2026

مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الحرب الدائرة في المنطقة وتداعياتها وأمدها لا يستطيع أحد التكهن به.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

وأضاف مدبولي: "بمجرد اندلاع الحرب، تم تشكيل لجنة أزمة للتعامل مع التداعيات، والتي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الطاقة، وبدأ يظهر تأثير ذلك على السلع والخدمات".


اقرأ أيضًا:

تضحيات ستظل وسام عزة وفداء.. وزير الداخلية يهنئ قادة القوات المسلحة "بيوم الشهيد"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي البنزين البترول رئيس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدبولي للمواطنين: اعذرونا
أخبار مصر

مدبولي للمواطنين: اعذرونا
نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق
اقتصاد

شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
مصراوى TV

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
ترامب لشبكة فوكس نيوز: من الممكن أن أجري محادثات مع إيران
شئون عربية و دولية

ترامب لشبكة فوكس نيوز: من الممكن أن أجري محادثات مع إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين