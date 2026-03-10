تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من إحباط محاولة توزيع 10 أطنان من الدواجن النافقة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها في الأسواق، ضمن حملة تفتيشية موسعة شملت المخابز والمطاعم والأسواق لضبط الأسعار وضمان سلامة الغذاء.

تفاصيل الواقعة

تم ضبط السيارة نصف نقل على طريق أسيوط الغربي بمحيط مركز الفيوم، وبالكشف تبين أنها محملة بالدواجن النافقة المعدة لإعادة التدوير وطرحها عبر المصانع بمحافظة الجيزة، وهو ما كان سيشكل كارثة صحية للمواطنين. تم التحفظ على المضبوطات والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحملة شملت الأسواق والمخابز

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن الحملة لم تقتصر على الدواجن الفاسدة فقط، بل شملت جولات مكثفة لمتابعة المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية لضمان الالتزام بالأوزان والأسعار المعلنة.

كما شملت الحملة متابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان التوزيع العادل، فضلاً عن التفتيش على محلات الجزارة، شوادر الخضار والفاكهة، ومستودعات الدقيق المدعم لمنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

توجيهات صارمة من مديرية التموين

وأكدت مديرية التموين أن الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة الغذاء.