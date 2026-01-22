"كل سنة وأنت حبيبي".. آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

رانيا منصور

وثقت الفنانة رانيا منصور، رحلتها إلى تركيا، وظهرت وسط الجليد بإطلالة شتوية أنيقة، ارتدت خلالها بالطو طويل باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون ليجن أزرق، ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها صورا من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" وظهرت خلالها داخل الطائرة بإطلالة كاجوال أنيقة.

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا فضيًا بدون أكمام، ونسقت معه فورير فرو باللون الأبيض.

أسيل عمران

شاركت الفنانة السعودية آسيل عمران، متابعيها صورا جديدة أثناء حضورها حفل توزيع جوائز joy awards ، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يارا

ظهرت الفنانة يارا بمكياج هادئ، وشاركت متابعيها صورا نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

إلهام شاهين

هنأت الفنانة إلهام شاهين، صديقتها الفنانة أنغام بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وصديقتي الجميلة أنغام طيبة، ويا رب سنة حلوة عليكي مليئة بالخير والنجاح والصحة والجمال، وألف مبروك جائزة أحسن مطربة عربية من ال joy awards، جائزة مستحقة".

ميريام فارس

خضعت الفنانة مريام فارس، لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها داخل "حمام سباحة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس،متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق باللون الأبيض.

ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها من خلال إطلالتها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جرئ باللون الأخضر.