ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا

كتب : جمال محمد

10:17 م 07/03/2026
    سقوط سيارة في ترعة بالمنيا
    حادث تصادم سيارتين بالمنياا

حصل "مصراوي" على أسماء 10 أشخاص أصيبوا بكسور وجروح متفرقة، مساء اليوم السبت، إثر تصادم سيارة ملاكي وسيارة تابعة لبنك الدم بالمنيا، وسقوط الأخيرة في ترعة جانبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين .

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: حسن عبد النبي فهمي، 40 سنة، طه إبراهيم عبد الغني، 40 سنة، موسي ماضي يعقوب، 29 سنة، نرجس نادي يوسف، 30 سنة، مينا جرجس حنا ميخائيل، 23 سنة، بلال أحمد عبد الله، 38 سنة، يوسف محمد عبد الله، 22 سنة، حسن سيد عبد العال، 48 سنة، محمد عبد الغني أحمد 59 سنة، مارتن مجدي خليل 20 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم رفع السيارة من الترعة، وتم التحفظ على المركبتين.

