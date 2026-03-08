قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأحد، إن تصريحاته الأخيرة جرى "تحريفها من قبل العدو الذي يسعى لإثارة الفتنة بين إيران ودول الجوار"، وذلك بعد يوم واحد من اعتذاره لدول المنطقة عن الهجمات التي نفذتها بلاده.

ورغم الاعتذار، لم تتوقف الهجمات، حيث أعلنت دول خليجية أنها تمكنت من اعتراض عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال ليل السبت وحتى فجر الأحد.

وأضاف بيزشكيان في كلمة مصورة بثتها وسائل إعلام إيرانية أن هناك "سوء فهم متعمداً" لتصريحاته، مؤكداً أن خصوم بلاده يسعون لدفعها إلى صراع مع الدول المجاورة، وأوضح قائلاً: "إذا تعرضنا لهجوم أو تم الاعتداء على أراضينا انطلاقاً من أي دولة، فإننا سنرد على ذلك".

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده ترى دول الجوار "إخوة"، مؤكداً أن طهران تسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة معها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الرد على أي اعتداء يبقى أمراً ضرورياً، دون أن يعني ذلك وجود نزاع مع تلك الدول أو رغبة في إثارة غضب شعوبها.