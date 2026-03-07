شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية، واقعة إنسانية مؤثرة، بعد وفاة رجل مسن يُدعى عبد المنعم حمام (75 عامًا)، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من وفاة زوجته راوية الدمرداش (70 عامًا)، عقب تدهور حالته الصحية ووجوده على أجهزة التنفس داخل المستشفى.

وكان الزوج، دخل العناية المركزة عقب وفاة زوجته بأيام قليلة، وظل على جهاز التنفس الصناعي لمدة أسبوع كامل، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قبل ساعات، ليلحق بها بعد أيام قليلة من رحيلها، ويشيع جثمانه عقب صلاة الظهر اليوم السبت.

وقالت بسمة الدمرداش نجلة شقيق المتوفاة، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن العلاقة بين الزوجين كانت قصة حب طويلة امتدت لعقود.

وأضافت: "أربعون عامًا من الوفاء انتهوا بلقاء جديد بين أرواحهم"، موضحة أن لكل إنسان عمرًا مكتوبًا وساعة مكتوبة، لكن أحيانًا يكون الحزن والخوف على شخص نحبه سببًا في أن القلب لا يحتمل الفراق.

وأضافت أن قصة حب الزوجين استمرت لأكثر من أربعين عامًا، ورغم أنها لا تعرف تاريخ بدايتها بدقة، إلا أن كل من حولهما كان يعرف حجم الحب الكبير بينهما، مشيرة إلى أن بداية حياتهما لم تكن سهلة، حيث واجها الكثير من الظروف والعقبات قبل الزواج، لكنهما تمكنا في النهاية من الارتباط وبدء حياتهما معًا.

وقالت إنهما بدأ حياتهما من الصفر تقريبًا: "أوضة وصالة ومطبخ وحمام، لكن كان بينهم حاجة أكبر من أي حاجة تانية.. كان في حب ورضا."

حياة بسيطة مليئة بالمودة

ولفتت إلى أن من كان يراهما معًا كان يلاحظ أن بينهما تفاهمًا خاصًا لا يفهمه غيرهما: "عمتي كانت عصبية شوية بس قلبها أبيض، تزعل بسرعة وتضحك بسرعة وتحب بصدق.. وجوز عمتي كان هادي بطبعه، عارف إمتى ينكشها وامتى يضحكها وامتى يصالحها"، وأوضحت أن بينهما لغة خاصة يفهمانها وحدهما، مشيرة إلى أن حياتهما كانت مليئة بالمواقف البسيطة التي تعكس حبًا كبيرًا بينهما.

خمسة أبناء سنوات الكفاح

وأشارت إلى أن الزوجين عاشا سنوات طويلة من الكفاح والعمل، حيث اجتهدا كثيرًا لتوفير حياة كريمة لأبنائهما: "ربنا رزقهم بخمسة أولاد، كبروا وربوهم وتعبوا علشانهم وجوزوهم وجهزوهم أحسن جهاز يقدروا عليه".

وأكدت أن الأيام الأخيرة كانت صعبة، بعدما تدهورت الحالة الصحية للزوج: "جوز عمتي تعب جدًا، وكانت حالته الصحية صعبة، وهي ما استحملتش تشوفه تعبان، وأوضحت أن الزوجة دخلت العناية المركزة هي الأخرى، وكان الغريب أنهما كانا في نفس العناية وعلى سريرين متجاورين.

وختمت حديثها: "حتى وهي تعبانة، كان آخر حاجة في دماغها هو، كانت بتتكلم عنه وعن حياتهم مع بعض".

رحيلهما في أسبوع واحد

وأضافت أن الزوجة توفيت يوم السبت الماضي ودفنت بعد الظهر، وبعد دفنها مباشرة دخل الزوج العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، وبعد أسبوع كامل وكأنه رافض الحياة من غيرها، وتابعت: "لحد ما جه النهارده، نفس اليوم السبت بعد الظهر، ورحل هو كمان.. أربعين عامًا من الحب والونس لم يحتملوا فراق أسبوع واحد فقط.. يمكن ربنا رحمهم إنهم ما يبعدوش عن بعض كتير، وزي ما جمعهم في الدنيا جمع أرواحهم تاني".