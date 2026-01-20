احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتحقيق حفل "Joy Awards" رقما قياسيا في تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أقيم يوم السبت بحضور كوكبة من ألمع النجوم من حول العالم، في حدث فني استثنائي وسط منافسة شرسة على الأفضل.

نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك، صورة تضمنت تحليل بيانات تخص نسب التفاعل مع الحفل وأنه خلال الحفل وبعد 48 ساعة من الانتهاء، تصدرت المنشورات و الهاشتاجات وعبارات تضمنت عنوان الحفل بأكثر من 20 مليار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والميديا.

وكتب تركي آل الشيخ على البيان: "الوصول لـ عشرين مليار متابع".

شهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2026، حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع المحتوى حول العالم هم النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

أعمال ينتظر عرضها تركي آل الشيخ قريبا

ينتظر المستشار تركي آل الشيخ عرض فيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، كمنتج مشرف على العملية الإنتاجية ومنة المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

