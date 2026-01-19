إعلان

بعد رحيلها.. 20 صورة تجمع ريهام عاصم بنجوم الفن

كتب : مصراوي

10:48 م 19/01/2026
    رحيل ريهام عاصم
    ريهام عاصم مع الإعلامي جورج قرداحي
    الاستايلست ريهام عاصم
    ريهام عاصم مع الفنان أحمد داود
    ريهام عاصم مع الفنان خالد الصاوي
    ريهام عاصم مع الفنان أحمد عز
    ريهام عاصم مع الفنان محمد الشرنوبي
    ريهام عاصم مع الفنان عمرو عبد الجليل
    ريهام عاصم مع الفنان مصطفى خاطر
    ريهام عاصم مع الفنانة بوسي
    ريهام عاصم مع المخرج طارق العريان
    ريهام عاصم مع الفنانة هنادي مهنا
    ريهام عاصم مع النجمة سوسن بدر
    ريهام عاصم مع باسم سمرة
    ريهام عاصم مع محمد منير
    ريهام عاصم مع نجوم الفن
    ريهام عاصم مع الفنان بيومي فؤاد
    ريهام عاصم
    ريهام عاصم مع الموسيقار عمر خيرت
    ريهم عاصم مع النجمة نيللي

كتب- مروان الطيب

صدمة كبيرة عاشها الوسط الفني بسبب رحيل الاستايلست ريهام عاصم اليوم الاثنين، بعد مرورها بأزمة صحية مفاجئة.

ريهام تعاونت مع عدد كبير من نجوم الفن في أعمال فنية مختلفة، واعتادت مشاركة متابعيها العديد من الصور التي تجمعها بهم، بينهم: الفنان خالد الصاوي، النجمة نيللي، الفنان أحمد داود، النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد عز، المخرج طارق العريان، الفنان عمرو عبدالجليل، الفنانة بوسي وآخرون.

كانت بداية الاستايلست ريهام عاصم بفيلم "البيه رومانسي" عام 2009 بطولة الفنان محمد إمام، مرورا بالعديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، منها: فيلم "نور عيني" عام 2010، فيلم "شارع الهرم" عام 2011، فيلم "عبده موتة" عام 2012 بطولة الفنان محمد رمضان، فيلم "ولاد رزق" 2015 وغيرها من الأعمال الناجحة.

وكانت آخر مشاركات الاستايلست ريهام عاصم بمسلسل "حدوتة منسية" عام 2024 وسط نخبة من النجوم: سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، عبير صبري، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين.

ريهام عاصم تطالب متابعيها بالدعاء لها
كانت الاستايلست ريهام عاصم طلبت من متابعيها الدعاء لها بالخروج من العناية المركزة قبل أيام من رحيلها عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت وقتها: "ادعولي أطلع من العناية المركزة بالله عليكم".

