في عيد ميلادها.. 15 صورة جمعت مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور

احتفلت الفنانة مي عز الدين، بعيد ميلادها، رفقة زوجها أحمد تيمور.

ونشرت مي مقطع فيديو لجلسة تصوير جمعتهما سويًا في أجواء رومانسية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وعلق زوجها: "تستاهلي الدنيا وما فيها، وربنا يقدرني دايما وأشوفك أسعد واحدة في الدنيا يا ست البنات".

وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام: "كل سنة وإنتي ست البنات، كل سنة وإنتي نجمة النجوم، كل سنة وإنتي حبيبتي ومراتي وبنتي، كل سنة وإنتي أغلى مخلوق على قلبي، كل سنة وإنتي الحياة وما فيها".

وتابع: "كل سنة وإنتي ضحكتك بتحلي الدنيا كلها، كل سنة وإنتي جنبي، كل سنة وإنتي ناجحة ومحبوبة وكل سنة بنت خالة الشعب العربي كله وكل سنة وإنتي محققة كل اللي نفسك فيه، كل سنة وإنتي اقرب لربنا".

واستكمل: "عقبال العمر كله مع بعض يا كل سنة وإنتي قلبك حلو زيك كده، برنسيسة الدنيا ودايماً إنتي قلبي ومفتاحه"، بينما ردت مي عزالدين، قائلة: "وإنت طيب يا هدية ربنا ليا".

وكانت الفنانة مي عز الدين، قد احتفلت بزفافها على أحمد تيمور في نوفمبر الماضي.

