"واكلة الجو".. مي سليم بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها

كتب : مصراوي

05:31 م 19/01/2026
    مي سليم
كتب- مصراوي:
نشت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة لها داخل "الجيم".

وظهرت مي سليم في الصور بإطلالة رياضية أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "واكلة الجو"، "لبسك جميل وشكلك جميل"، "فخامة"، "قمر"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم "المداح 4- أسطورة العودة"، بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مي سليم

