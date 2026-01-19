كتبت- منال الجيوشي

احتفلت الفنانة مي عز الدين، بعيد ميلادها، ونشرت صور جمعتها بزوجها أحمد تيمور، في أجواء رومانسية.

وظهرت مي عز الدين بفستان أحمر أنيق، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق زوجها أحمد تيمور على الصور قائلا: "تستاهلي الدنيا وما فيها، وربنا يقدرني دايما وأشوفك أسعد واحدة في الدنيا يا ست البنات".

بينما جاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "كل سنة وإنتي طيبة"، "تستاهلي السعادة"، "عيد ميلاد سعيد"، "إيه القمر ده"، وغيرها

وكانت الفنانة مي عز الدين، قد احتفلت بزفافها على أحمد تيمور في نوفمبر الماضي.