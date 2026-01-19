إعلان

"هدية ربنا".. زوج مي عز الدين يحتفل بعيد ميلادها

كتب : منال الجيوشي

02:44 م 19/01/2026 تعديل في 04:50 م
كتبت- منال الجيوشي

احتفل أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، بعيد ميلادها، ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، للحظات رومانسية تجمعهما.

وعلق تيمور: "كل سنة وإنتي ست البنات، كل سنة وإنتي نجمة النجوم، كل سنة وإنتي حبيبتي ومراتي وبنتي، كل سنة وإنتي أغلى مخلوق على قلبي، كل سنة وإنتي الحياة وما فيها".

وتابع: "كل سنة وإنتي ضحكتك بتحلي الدنيا كلها، كل سنة وإنتي جنبي، كل سنة وإنتي ناجحة ومحبوبة وكل سنة بنت خالة الشعب العربي كله وكل سنة وإنتي محققة كل اللي نفسك فيه، كل سنة وإنتي اقرب لربنا".

واستكمل: "عقبال العمر كله مع بعض يا كل سنة وإنتي قلبك حلو زيك كده، برنسيسة الدنيا ودايماً إنتي قلبي ومفتاحه".

بينما علقت مي عزالدين، قائلة: "وإنت طيب يا هدية ربنا ليا".

واحتفلت الفنانة مي عز الدين بزفافها على دكتور أحمد تيمور في نوفمبر الماضي، في احتفال عائلي بسيط.

أحمد تيمور مي عز الدين إنستجرام

