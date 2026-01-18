"فستان احمر".. نسرين طافش بإطلالة جريئة في حفل Joy awards 2026

محمد إمام مع فريق عمل الكينج: "هنصور في بلد ما تصورش فيها قبل كدا"

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال مشاركتها في حفل مهرجان Joy awards 2026 .

ونشرت نسرين مجموعة صور قبل ظهورها على الريد كاربت، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر صارخ.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "روعة يا قمر"، "قمر الكون"، "جمالك وجمال اطلالتك راقية وانيقة"، "أجمل إطلالة"، "مافي اجمل ولا احلى".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

